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Yenilenen yollar, yüzleri güldürdü

MANİSA HABERLERİ  | 21.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yol yapm çalışmaları vatandaşları mutlu etti.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yapılan yol çalışmaları Köprübaşı ve Alaşehir ilçelerinde de gerçekleştiriliyorManisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda yaklaşık 800 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yol yapm çalışmaları vatandaşları mutlu etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yapılan yol çalışmaları Köprübaşı ve Alaşehir ilçelerinde de gerçekleştiriliyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda yaklaşık 800 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Alaşehir ilçesine bağlı Örencik-Uluderbent güzergahındaki 7 buçuk kilometrelik yol ağı da Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. Ulaşımın konforlu ve kolay hale gelmesi mahalle muhtarlarını ve vatandaşları da oldukça mutlu etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Himmet Güneş ile birlikte Alaşehir ilçesi Örencik Mahallesi’nde asfalt incelemelerinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi heyetine incelemeler sırasında Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez ve Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 800 kilometrelik hedefi kapsamında Alaşehir ilçesindeki yolların da yenilendiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarının büyük bir mutluluk oluşturduğunu dile getiren bölge muhtarları, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez ve Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa emeği geçenlere teşekkür etti.

Köprübaşılı muhtarlar asfalt çalışmalarından memnun
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy, Köprübaşı’na ziyarette bulunarak yollarında asfalt çalışmaları gerçekleştirilen mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Aksoy, asfalt çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla birlikte incelerken, çalışmalardan memnuniyetlerini ifade eden muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.
İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi,Köprübaşı ilçesinde de Karadüz-Karaelmacık-Selimler-Şelekler, Çataloluk-Çavullar-Dikilitaş, Rağıllar-Gülpınar güzergahları ile Borlu mahallesi okul yolunda sathi kaplama uygulaması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanı Ergün Aksoy da ilçeye ziyarette bulunarak yollarında asfalt çalışmaları yapılan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Daire Başkanı Ergün Aksoy’a incelemeleri ve ziyaretleri esnasında Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin eşlik ederken, Akçaalan Mahalle Muhtarı Musa Uysal, Gülpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Gülmez, Çavullar Mahalle Muhtarı Seçim Çelik, Karaelmacık Mahalle Muhtarı Ali Kızılarslan ve Borlu Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarları ile birlikte incelemelerde bulunan Daire Başkanı Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün selamlarını muhtarlara iletirken, Başkan Ergün’ün gönderdiği saati de takdim etti.
Akçaalan Mahalle Muhtarı Musa Uysal, Gülpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Gülmez, Çavullar Mahalle Muhtarı Seçim Çelik, Karaelmacık Mahalle Muhtarı Ali Kızılarslan, Borlu Mahalle Muhtarı Yunus Gökdemir çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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