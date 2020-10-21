Yenilenen yollar, yüzleri güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yol yapm çalışmaları vatandaşları mutlu etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yapılan yol çalışmaları Köprübaşı ve Alaşehir ilçelerinde de gerçekleştiriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonunda yaklaşık 800 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Alaşehir ilçesine bağlı Örencik-Uluderbent güzergahındaki 7 buçuk kilometrelik yol ağı da Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilendi. Ulaşımın konforlu ve kolay hale gelmesi mahalle muhtarlarını ve vatandaşları da oldukça mutlu etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Himmet Güneş ile birlikte Alaşehir ilçesi Örencik Mahallesi’nde asfalt incelemelerinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi heyetine incelemeler sırasında Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez ve Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 800 kilometrelik hedefi kapsamında Alaşehir ilçesindeki yolların da yenilendiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarının büyük bir mutluluk oluşturduğunu dile getiren bölge muhtarları, Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Örencik Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez ve Uluderbent Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa emeği geçenlere teşekkür etti.