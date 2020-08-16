YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Yenilenen yollarıyla, Kozluk değişiyor

Yenilenen yollarıyla, Kozluk değişiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.08.2020 18:10 | Son Güncelleme

Kent merkezindeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nin deforme olan yollarını 550 ton asfaltla yeniledi.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nin alt yapı çalışmaları sonrası ve kullanıma bağlı olarak deforme olan yollarında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi’nin deforme olan yollarını 550 ton asfaltla yeniledi.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi’nin alt yapı çalışmaları sonrası ve kullanıma bağlı olarak deforme olan yollarında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ana caddedeki asfalt çalışmalarının yanı sıra, Şerifiye Sokak ve Dutluk Geçidi Sokak’ın da deforme olan yollarını asfaltla yeniledi.
Öte yandan, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi 4 sokakta çevreye kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen inşaat, moloz ve ev eşyası gibi atık malzemeleri iş makineleriyle kaldırdı. Haşerelerin üreme ortamlarının oluşmasına da sebep olan atıklar, ekiplerin yaptığı yoğun çalışmlarla çevre kirliliğinin önüne geçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Yılbaşından bu yana 150 binin üzerinde çağrı cevaplandı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay Ağrı İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Uzmanlar uyardı yaz aylarında cilt bakımlarına dikkat

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Erzurum bölgede 1, ülkede 25’inci sırada

Kocaeli Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Kaya Eczanesi
Derince
Palandöken Eczanesi
Darica
Eriş Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Osmangazi Eczanesi
Darica
Ece Eczanesi
Izmit
Kemal Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

Bilgievleri’nden LGS öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.