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Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar Türk Telekom’da

29.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün: -"Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, avantajlı ve çok çeşitli cihaz tekliflerine bir yenisini ekleyerek, yenilenmiş ikinci el akıllı telefonları, mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri, TSE standartlarında, güvenilir ve tüm aşamaları kayıt altında olan bir süreç işleterek, yenileme işlemine tabi tutulan ürünlerde önceki kullanıcıya ait tüm bilgileri geri döndürülemez şekilde yok ederek veri güvenliği sağlıyor.

Yenilenmiş akıllı cihaz kategorisinde satılacak ürünler, Türk Telekom mağazalarında "yeni gibi" ve "çok iyi" olarak kategorize ediliyor.

Çok çeşitli modellerle satışa açılan portföy, ilerleyen tarihlerde yeni marka ve modellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilecek.

1 yıl yenileme merkezi garantisi altında piyasaya sunulacak ürünlerde herhangi bir arıza yaşanması durumunda müşteriler, ürünü satın aldıkları mağazaya veya yenileme merkezine başvurabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Ticaret Bakanlığı’nın, cari açığın düşürülmesi, nitelikli, çevreci, güvenilir ve garantili yenilenmiş akıllı telefon arzının desteklenmesi ile tüketicilerin akıllı telefona erişiminin kolaylaştırılmasını hedefleyen bu projesinin sektör için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Bütün, "Bizler de satış kanallarımızda müşterilerimize sunduğumuz yüzde 1 KDV fırsatı ile bu projeye avantajlı tekliflerle katılıyoruz. Bu yıl, müşterilerin akıllı cihazlarda çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak, ek avantajlar getireceğimiz yeni bir döneme girdik. Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar, Türk Telekom çatısı altında avantajlı fiyatlarla ve 12 taksite varan taksit seçeneklerinin yanında yenileme merkezi tarafından sağlanacak 1 yıllık garanti seçenekleriyle Türk Telekom mağazalarında sunuluyor.” yorumunu yaptı.

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