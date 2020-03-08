Yenimahalle’den 8 Mart’a özel sergi açılışı

Düzenlediği etkinlikler ile ilçe sakinlerini yıl boyunca kültür ve sanatla buluşturan Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadın Konulu Cam Gravür Sergisi”ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda açılışı yapılan sergi, el sanatları bölümü mezunu olan ve YENİMEK Kurs Merkezlerinde 2011 yılından bu yana eğitmenlik yapan sanatçı Nermin Kankuş’un 63 adet cam gravür eserinden oluşuyor. YENİMEK Kurs Merkezlerinde yüzlerce kursiyere cam sanatını sevdiren Kankuş’un kişisel kadın temalı, çeşitli meslek gruplarından, şiddete maruz kalan kadınlardan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın da aralarında bulunduğu onlarca eseri Başkentli sanatseverler için sergileniyor. 2012 yılında patentini aldığı “cam kazıma” tekniği ile kendi alanında çığır açan Karakuş’un eserleri, 7-13 Mart tarihleri arasında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine açık tutulacak.

