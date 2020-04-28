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Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kurallara uymayan 9 kişiye cazai işlem uygulandı.Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan ve 22 Nisan’da gece saat: 00.00 itibari ile başlayarak 26 Nisan saat: 00.00 itibari ile sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 31 il genelinde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Yenipazar’da 9 kişiye cezai işlem uygulandı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kurallara uymayan 9 kişiye cazai işlem uygulandı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan ve 22 Nisan’da gece saat: 00.00 itibari ile başlayarak 26 Nisan saat: 00.00 itibari ile sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 31 il genelinde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Aydın’ın Yenipazar ilçesinde de kısıtlama kararını ihlal eden 9 kişiye idari para cezası kesildi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Merkez
Nilüfer Eczanesi
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Ozan Eczanesi
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Ceren Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
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