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Yenipazar’da korona alarmı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 16:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir belediye personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’in de aralarında olduğu 15 kişi ev izolasyonuna alındı.Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları devam ederken, Yenipazar ilçesinde bir belediye personelinin korona testi pozitif çıktı.

Yenipazar’da korona alarmı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bir belediye personelinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’in de aralarında olduğu 15 kişi ev izolasyonuna alındı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da koronavirüs ile mücadele çalışmaları devam ederken, Yenipazar ilçesinde bir belediye personelinin korona testi pozitif çıktı. Belediye personelinin pozitif olması sebebiyle, aralarında Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden’in de bulunduğu ve temaslı olduğu tespit edilen 15 belediye personeli evlerinde karantinaya alındı. Konu ile ilgili Yenipazar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Salgından biz de nasibimizi aldık. Salgın bizi de etkiledi. Düne kadar uygulayan ve denetleyen iken denetlenen de olduk. Bir belediye çalışanında virüs saptanması üzerine, ilişki içinde bulunduğu, farklı birimlerde çalışan, aralarında Belediye Başkanımızın da olduğu 15 Belediye çalışanımız, temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı. Belediyemiz karantina süresi içinde eksik kadro ile hizmet vermeye devam edecektir. Rehberlik eden sağlık personeline ve geçmiş olsun dileğinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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