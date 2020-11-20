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Yenişehir Belediyesi Aşevinden evlere yemek servisi

MERSİN HABERLERİ  | 20.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

19 hastası ve aşevine gelip yemek alamayan vatandaşlar için de evlere yemek servisi hizmetine devam ediyor.Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik uygulamaları devam ediyor.

19 hastası ve aşevine gelip yemek alamayan vatandaşlar için de evlere yemek servisi hizmetine devam ediyor.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik uygulamaları devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, hafta içi her gün Pirireis Mahallesindeki Aşevinde pişirilen yemekleri talep eden vatandaşların evlerine götürüyor. İhtiyaç sahipleri diledikleri zaman aşevine giderek, kendileri de yemek alabiliyor. Verilen hizmetle vatandaşların sofralarına ulaşan yemekler, gıda mühendislerinin denetimlerinden geçiyor.
Yenişehir Belediyesi Aşevine sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar da destek verirken, aşevinin kapasitesi ihtiyaç doğrultusunda her geçen gün artıyor. Yenişehir Belediyesinin sıcak yemek ikramı vatandaşları da mutlu ediyor. 65 yaş üstü, engelli, Covid-19 hastaları ve aşevine gelip yemek alamayan vatandaşlar, 444 33 54 telefon numarasından Yenişehir Halk Masasına ulaşarak eve yemek talebinde bulunabiliyor.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Aşevimize destek veren sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. 6 ilkemizden biri olan dayanışma ilkemiz kapsamında el birliğiyle çalışacak ve zor günleri hep birlikte aşacağız” dedi.

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