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Yenişehir Belediyesinden kan bağış kampanyasına destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Kızılay’ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile tüm belediye çalışanları korona virüs ile mücadelede kan stoku azalan Kızılay’a kan bağışında bulunarak destek oldu.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Kızılay’ın kan stoklarının düştüğünü açıklamasının ardından destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile tüm belediye çalışanları korona virüs ile mücadelede kan stoku azalan Kızılay’a kan bağışında bulunarak destek oldu. Belediyenin tüm birimlerine talimat veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Belediye Başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte Kayapınar ilçesinde bulunan gezici kan aracına giderek kan bağışında bulundu.
Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, pandemi sürecinde Kızılay’ın azalan kan stoklarının yeniden istenilen seviyeye gelmesi için kan vererek destek olan tüm personele teşekkür etti.
Öte yandan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci kan bağışında bulunması için sosyal medya hesaplarından Sur İlçe Belediyesine ‘Siz de var mısınız’ çağrısında bulundu.

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