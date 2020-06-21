YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Yenişehir Kaymakamı Beşikci’den mültecilere ziyaret

Yenişehir Kaymakamı Beşikci’den mültecilere ziyaret

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, geçici koruma statüsünde bulunan yabancı çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.Yenişehir’de bulunan mülteci aileleri evlerinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ziyaret eden Kaymakam Beşikci ailelere çiçek, çikolata ve alışveriş çeki hediye etti.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, geçici koruma statüsünde bulunan yabancı çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.
Yenişehir’de bulunan mülteci aileleri evlerinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ziyaret eden Kaymakam Beşikci ailelere çiçek, çikolata ve alışveriş çeki hediye etti. Suriyeli Elmüslüm ailesini ziyaret eden Kaymakam Beşikci, Türkiye’nin mültecilerin insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden bir ülke olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, "Bu ilkeli duruşumuzu uluslararası yükümlülüklerimiz ile tarihi, vicdani ve insani geleneklerimize uygun bir şekilde günümüzde de devam ettiriyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatiliEbru Şallı ile Uğur Akkuş'un moral tatili
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:01
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:52
Yatsı
21:32

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Ebegümeci Çayı, Hazımsızlığı Gideriyor

Ebegümeci Çayı, Hazımsızlığı Gideriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.