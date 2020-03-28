YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Yenişehir’de caminin temel kazımı başladı

Yenişehir’de caminin temel kazımı başladı

BURSA HABERLERİ  | 28.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Yenişehir Kurtuluş Mahallesi’nde cami inşaatının temel kazımı başladı.Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yeni yapılacak caminin temelleri atıldı.

Yenişehir Kurtuluş Mahallesi’nde cami inşaatının temel kazımı başladı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yeni yapılacak caminin temelleri atıldı. Temel kazma törenine Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve davetliler katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "İçinde bulunduğumuz bu zor günler geçecektir. Allah’ın izniyle salgının önüne geçildiğinde camilerimiz açılacak, ibadetler huzur içerisinde eda edilecektir. Yeter ki bizler tedbirlerimizi alalım ve kurallara dikkatle uyalım. Bu mübarek günde Allah cami inşaatımızı hayırlara vesile eylesin" dedi.
Konuşmaların ardından cami inşaatı temel kazı çalışmasına dualarla başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

GÜNCELLEME - Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması

GÜNCELLEME - Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alınması

Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Bursa Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:50

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bera Eczanesi
Kestel
Beyce Eczanesi
Nilufer
Drama Eczanesi
Osmangazi
Ersoy Eczanesi
Osmangazi
Fatihan Eczanesi
Yildirim
Fethiye Eczanesi
Nilufer
Filibe Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Küçük mucitlerden büyük buluş

Küçük mucitlerden büyük buluş

Bursa Ticaret Borsası

Bursa Ticaret Borsası

95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor

95 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.