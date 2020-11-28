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YEPAŞ’tan esnafa taksitlendirme müjdesi

ÇORUM HABERLERİ  | 28.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş.

YEPAŞ’tan esnafa taksitlendirme müjdesi

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) tarafından Çorumlu esnafa ödeyemedikleri elektrik faturaları için taksitlendirme fırsatı getirildi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret eden YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı, Birlik Başkanı Recep Gür’e kurumları tarafından esnaflara sunulan taksitlendirme konusunda bilgi verdi.
İl Müdürü Dalamanlı, YEPAŞ olarak içinde bulunduğumuz pandemi şartları nedeniyle işyerleri kapanan ve kısıtlanan esnaflara elektrik faturalarında taksitlendirme fırsatı sunduklarını söyledi.
Dalamanlı ayrıca, 1-2 taksit ödemeyen müşterilerin elektriklerinin kesildiğini ancak esnafın kendilerine başvurmaları halinde kesinti olmayacağını ve taksitlendirme imkanından faydalanabileceklerini kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, YEPAŞ’la yaptıkları işbirliği ile Birliğe bağlı oda üyesi esnaflara bu zor günlerde sundukları taksitlendirmeden dolayı YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı’ya teşekkür ederken, taksitlendirmeden yararlanmak isteyen esnafların detaylı bilgi için 444 55 23 nolu telefonu arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

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