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Yer ocağından çıkan kıvılcım paniğe neden oldu

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer ocağından çıkan kıvılcım mahallede paniğe neden oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer ocağından çıkan kıvılcım mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1689 sokaktaki H.T.’ye ait evin bahçesindeki yer ocağından çıkan kıvılcım, odun yığınını tutuşturdu. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan odun yığınlarını kısa sürede söndürdü. Mahallede kısa süreli panik yaşandı.

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