‘Yeraltı çöp konteyneri’ pilot uygulaması başladı

Merkezefendi Belediyesi, yeraltı çöp konteynerleri ile kötü görüntünün önüne geçmenin yanı sıra uzun ömürlü olması sebebiyle bütçede tasarruf edecek.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda daha temiz ve sağlıklı bir Merkezefendi için ‘Yeraltı Çöp Konteyneri’ pilot uygulaması başlatıldı. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçilecek. Görsel kirliliğin de tamamen ortadan kalktığı bu sistemde yer altına yerleştirilen çöp konteynerleri ile hem yer açısından hem de uzun kullanımı sayesinde bütçeden tasarruf edilecek. Merkezefendi Belediyesi, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ve atık eğilimleri doğrultusunda yeraltı çöp konteyner sistemini mahallelerde uygulamaya devam edecek.

“Sağladığı hijyenin yanında kullanım ömrü sayesinde tasarruf sağlayacak”

Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimizde pilot uygulamasını başlattığımız modern yeraltı çöp konteynerleriyle, çöp ve atıkları yer altında izole ederek, kötü koku, bakteri, hastalık riski gibi istenmeyen sonuçların önüne geçiyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçları ve atık eğilimlerini göz önüne alarak mahallelerimizde uygulamaya devam edeceğimiz modern yer altı çöp konteyner projemiz, sağladığı hijyenin yanında, uzun kullanım ömrü sayesinde bütçemizde de tasarruf sağlayacak. Yer altı çöp konteyneri sistemiyle biyolojik kirlilikle mücadele edip hijyen sağlarken, kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önleyeceğiz. Her şey tertemiz bir Merkezefendi için” dedi.

