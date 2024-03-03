Yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen dönecek mi?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin son bölümünde önemli bir değişiklik yaşanmış ve dizinin Abdullah Ünal’ı Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması ve peş peşe geçirdiği 2 ameliyat sonrası iyileşme süreci beklenenden yavaş ilerleyince diziye veda etmişti.

Tanrıöğen’in rolünü 5 hafta sonra usta aktör Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı. Settar Tanrıöğen’in önümüzdeki hafta sonuna doğru hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Show TV’de ekrana gelen dizinin takipçileri usta oyuncunun iyileşme sürecinin sonunda ekibe tekrar dönüp dönmeyeceğini de merak ediyordu.

Birsen Altuntaş haberine göre; yapım şirketi Gold Film dizinin son bölümünün başında “Kızılcık Şerbeti ailesi olarak usta oyuncu Settar Tanrıöğen‘e Abdullah Ünal karakterine kattığı kıymetli değer için teşekkür eder, kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” şeklinde bir mesaj yayınladı.

Kızılcık Şerbeti ekibi böylece usta aktöre veda etti. Bundan sonra yola Ahmet Mümtaz Taylan’la yola devam edileceği öğrenildi.





