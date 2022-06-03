“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! İki çocuk annesi kadına toplu tecavüz ettiler

Pakistan’ın Multan ve Karachi şehirleri arasında seyahat eden bir trende ismi açıklanmayan iki çocuk annesi kadının başına iğrenç bir olay geldi. Ekonomi sınıfında seyahat eden bir kadına, bilet kontrol şefi birinci sınıf kompartımana geçmesi halinde ücret almayacağını söyleyerek kandırmaya çalıştı. Bu teklifi kabul eden kadın birinci sınıf kompartımana oturdu.

POLİSE HABER VERDİ

Kadının birinci sınıf kompartımana oturmasıyla beraber bilet kontrol şefinin daha önceden anlaştığı düşünülen üç adam kompartımana gelerek sırayla kadına tecavüz etmeye başladı.

Tecavüzcülerinin elinden kurtulmayı başararak ilk istasyonda inen kadın durumu hemen polis ekiplerine anlattı. Tren Yolları Polis Şefi Faisal Shahkar tarafından yapılan açıklamada, olayın Bahauddin Zakaria Express treninde meydana geldiği ve saldırganların yakalandığı ifade edildi.



