Sosyal medya fenomeni Elle Brooke’un itirafı gündem yarattı! “Tasarım vajinam var”

16 Temmuz’da Londra’da gerçekleşecek olan bir oragnizasyonda meydan okuduğu rakibi Astrid Wett ile boks maçı yapacak olan Brooke, Saving Grace podcast'inde fiziksel görüntüsünü değiştirmeye dair ilginç deneyimlerinden söz etti. Özellikle vajina ameliyatı için derin bir araştırma yaptırdığını anlatan Brooke, prosedür sayesinde yeni bir tasarıma sahip olduğunu belirtti.

“ÇOK ACI VERİCİYDİ VE İŞE YARAMADI”

Cinsel organının görüntüsünden hoşlanmadığını anlatan Brooke, “Vajinam konusunda her zaman bilinçliydim. Benim cinsel organımın bir tarafı diğerinden daha büyüktü. Ameliyat sayesinde her kısmı birbirine eşit oldu” dedi.

Vajina ameliyatından istediği sonucu aldığını ve çok mutlu olduğunu anlatan Brooke, “Aslında BBL için daha mutluydum. Çok acı vericiydi ve işe yaramadı. Ameliyatın sonrasında kamyon çıkmış gibi hissettim” diye konuştu.



