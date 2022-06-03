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Kendisinden hoşlandığını duydu! Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderince işinden oldu

03.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde bir ortaokul öğretmeni ülkede tepki çeken bir olaya imza attı. 28 yaşındaki Ivy Reneau isimli öğretmen, öğrencisinin kendisinden hoşlandığına dair duyum aldığını belirterek ona çıplak fotoğraf ve videolarını gönderdi. Öğretmenin fotoğraf ve videolarını okulda pek çok öğrencinin görmesi üzerine olaya dair soruşturma başlatıldı.

Kendisinden hoşlandığını duydu! Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderince işinden oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde bulunan Midwest Ortaokulu’nda dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. Spor öğretmeni olarak çalışan 28 yaşındaki Ivy Reneau kadın bir öğrencisinin kendisini beğendiğini öğrenmesi üzerine herkesi şaşırtacak bir adım attı.

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ARKADAŞLARINA GÖSTERDİ

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16 yaşındaki öğrencisini etkilemek isteyen öğretmen, sosyal medya hesabı üzerinden öğrencisine çıplak fotoğraflarını ve videolarını gönderdi. Öğretmeninin gönderdiği fotoğraf ve videoları ismi açıklanmayan öğrenci ise arkadaşlarına gösterince gerçek ortaya çıktı. Öğrencisiyle aralarında herhangi bir fiziksel yakınlaşmanın olmadığından söz eden Reneau çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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