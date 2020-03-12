Yerken aşırıya kaçmamanız gereken 6 sağlıklı gıda

Kalorisi düşük ve doğal yiyecekleri gereğinden fazla tüketmenin bir zararı olmadığını düşünenler bu konuda yanılıyorlar. Sağlıklı beslenme konusunda yapılan en büyük yanlış tüketilen besinlerin miktarını gözetmeden gereğinden fazla tüketmek. Biz de Mynet Yemek takipçileri için aşırı doz sağlıklı gıda tüketiminde neler olabileceğini araştırdık.

HAVUÇ



Havuç, vücudunuzun A vitaminine dönüştüğü beta-karoten bakımından zengindir. Fazla beta-karoten cildi sarımsı yapan bir hastalık olan karotenemiye neden olabilir.

KOMBUCHA



Kombucha, sindirim sistemi için faydalıdır ve bağırsak bakterilerini artırdığı bilinmektedir. Büyük miktarlarda tüketilen kombucha, şişkinlik ve çeşitli bağırsak problemlerine neden olabilir.

AVOKADO

Bol miktarda lif ve vitamin içeren avokado, yüksek oranda tekli doymamış yağ içerir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve hücreleri korumaya yardımcı olur. Ancak avokadonun fazla tüketimi şişmanlatacaktır. Bir avokado 240 kalori içermektedir.

PANCAR

Pancar harika bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca vücudunuzun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek nitratlara dönüştüğü birçok nitrik oksit içerir. Bunlar daha sonra ette bulunan nitrozaminlere dönüşür, yani kişinin hastalık geliştirme şansını artırabilir. Bu nedenle, aşırı miktarda pancar ve kırmızı et alımını birleştirmekten kaçınmak en doğrusudur.