Yerken aşırıya kaçmamanız gereken 6 sağlıklı gıda

Kalorisi düşük ve doğal yiyecekleri gereğinden fazla tüketmenin bir zararı olmadığını düşünenler bu konuda yanılıyorlar. Sağlıklı beslenme konusunda yapılan en büyük yanlış tüketilen besinlerin miktarını gözetmeden gereğinden fazla tüketmek. Biz de Mynet Yemek takipçileri için aşırı doz sağlıklı gıda tüketiminde neler olabileceğini araştırdık.
Havuç, vücudunuzun A vitaminine dönüştüğü beta-karoten bakımından zengindir. Fazla beta-karoten cildi sarımsı yapan bir hastalık olan karotenemiye neden olabilir.
Kombucha, sindirim sistemi için faydalıdır ve bağırsak bakterilerini artırdığı bilinmektedir. Büyük miktarlarda tüketilen kombucha, şişkinlik ve çeşitli bağırsak problemlerine neden olabilir.
Bol miktarda lif ve vitamin içeren avokado, yüksek oranda tekli doymamış yağ içerir. Kötü kolesterolü düşürmeye ve hücreleri korumaya yardımcı olur. Ancak avokadonun fazla tüketimi şişmanlatacaktır. Bir avokado 240 kalori içermektedir.
Pancar harika bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca vücudunuzun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek nitratlara dönüştüğü birçok nitrik oksit içerir. Bunlar daha sonra ette bulunan nitrozaminlere dönüşür, yani kişinin hastalık geliştirme şansını artırabilir. Bu nedenle, aşırı miktarda pancar ve kırmızı et alımını birleştirmekten kaçınmak en doğrusudur.
Deniz yosunu, B12 vitamini açısından zengin, hayvansal olmayan bir ürünün nadir bir örneğidir. Bu da onu vegan ve vejetaryen diyetlerde et yerine mükemmel bir alternatif olarak konumlandırır. Ayrıca iyot ve lif bakımından zengin içeriği nedeniyle kilo vermenize yardımcı olabilecek bir süper gıdadır. Ancak yüksek iyot alımı tiroid problemlerine ve hatta kilo alımına neden olabilir. Deniz yosunu, nerede büyüdüğüne bağlı olarak yüksek miktarda ağır metal içerebilir.
Soya gıdaları; B vitamini, lif, potasyum, magnezyum ve yüksek kaliteli protein gibi besinler açısından zengindir. Tam bir protein olarak kabul edilir, çünkü vücudun yapamayacağı 9 temel amino asidi içerir. Ancak son zamanlarda tiroid problemleri nedeniyle diyetinizi değiştirdiyseniz, dikkat edin. Soya, kadın hastalarda hipotiroidizmi tedavi etmek için kullanılan hormon ilaçları etkisini azaltabilir. Çalışmalar kesin olmasa da, dikkatle izlemeye değer.
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