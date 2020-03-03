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Yerköy’de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

YOZGAT HABERLERİ  | 03.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Yerköy Belediyesi Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçede ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.Vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe merkezindeki yol kenarları ve orta refüjlerinde planladıkları ağaçlandırma çalışmasının devam ettiğini söyledi.İlçenin yaşanılır daha güzel bir görüneme kavuşması için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz İlçemizin yol güzergahları, kırsal bölgelerimizde ve ilçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarda da çeşitli cinslerdeki gelişmiş ağaçları toprakla buluşturuyoruz.

Yerköy’de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Yerköy Belediyesi Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçede ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi.
Vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe merkezindeki yol kenarları ve orta refüjlerinde planladıkları ağaçlandırma çalışmasının devam ettiğini söyledi.
İlçenin yaşanılır daha güzel bir görüneme kavuşması için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz İlçemizin yol güzergahları, kırsal bölgelerimizde ve ilçe merkezimizdeki cadde ve sokaklarda da çeşitli cinslerdeki gelişmiş ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Birkaç yıl içerisinde ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır. Bunun yanı sıra diğer çalışmalarımızda baharla birlikte yoğun bir şekilde devam edecek.” diye konuştu.

Yerköy’de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

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