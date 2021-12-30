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Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı

30.12.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli aşı TURKOVAC Manisa'da uygulanmaya başlandı

MANİSA (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın uygulanmasına Manisa'da başlandı.

Manisa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

TURKOVAC uygulananlardan Ömer Tekeş, hatırlatma dozunda yerli aşıyı tercih ettiğini belirterek, "Yerli olması sebebiyle tercih ettim, 3. dozumu yaptırdım. Daha güvenilir hissediyorum, o yüzden tercih ettim." dedi.

Mehmet Yıldız da iki aşısını Sinovac, 3. dozunu BioNTech olduğunu kaydederek, "Dördüncüyü, merak ettim yerli aşıyı oldum. Ne mutlu bize, böyle bir aşı geliştirebildik." diye konuştu.

Bitlis'ten misafir olarak geldiği Manisa'da aşısını yaptıran Raşit Erdoğan, daha iyi olduğunu düşündüğü için hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi.

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