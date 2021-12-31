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Yerli aşı TURKOVAC Mersin'de uygulanıyor

31.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli aşı TURKOVAC Mersin'de uygulanıyor

MERSİN (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor.

TURKOVAC aşısı için randevu alarak hastaneye gelen vatandaşlar, aşılarını yaptırıyor.

Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Börekoğlu, gazetecilere, vatandaşların yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a ilgi gösterdiğini söyledi.

Hastaneye gelenleri TURKOVAC konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Börekoğlu, şunları kaydetti:

"Yoğun bir ilgi var. Hastalarımız geliyorlar ve beşerli gruplar halinde aşı olduktan sonra 15 dakika kadar bekletip herhangi bir yan etki olmadığını gördükten sonra da sağlıklı bir şekilde gönderiyoruz. Randevulara TURKOVAC tanımlaması yapıldı. Çok basit bir uygulamayla TURKOVAC'ı seçerek, yeterince aşılama kapasitemiz olduğun için de sorun olmadan randevularını alabiliyorlar."

- "Türk bilim adamlarına güvendiğim için TURKOVAC'ı tercih ettim"

TURKOVAC yaptıran Kerim Gültekin (54), yerli aşının uygulamaya girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Hatırlatma dozum gelmesine rağmen özellikle TURKOVAC'ı bekledim. Randevumu aldım ve yerli aşımızı vuruldum. Herkese tavsiye ederim. Daha önce çıksaydı TURKOVAC vurulurdum. Türk bilim adamlarına ve doktorlarımıza güvendiğim için hatırlama dozumda TURKOVAC'ı tercih ettim." diye konuştu.

Mehmet Gölcük (36) de herkese vakit kaybetmeden aşı yaptırması tavsiyesinde bulunarak, "Devletimizden Allah razı olsun. İyi ki böyle bir teşvikte bulundu. Bizler de TURKOVAC aşısı vurulduğumuz için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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