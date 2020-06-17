Yerli çözüm "Ahtapot" uzakları yakın edecek

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da bir yazılım şirketi, Türk mühendislerince yerli imkanlarla geliştirilen video konferans uygulamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde iş hayatı kadar günlük yaşamın da bir parçası haline gelen çevrim içi toplantılar ve etkinlikler, yerli yazılımlarla hazırlanan video konferans uygulamaları ile güvenli iletişimi gündeme getirdi.

Salgın sürecinde evden çalışma düzenine geçen birçok kurum ve şirket personeliyle çevrim içi toplantılar ve etkinlikler düzenledi. Evde geçirilen ve mesafenin ana kural olduğu bu süreçteki görüntülü iletişim ihtiyacı ise yurt dışı menşeli çeşitli video konferans uygulamaları ile giderilmeye çalışıldı.

Salgın döneminde tüm dünyada kullanımı artan video konferans uygulamaları, güvenlik açıkları ile veri güvenliğini de gündeme getirdi.

Bu alandaki açığı doldurmak için kolları sıvayan Antalya merkezli "Orema" yazılım firması, yerli sermaye ve Türk mühendislerle yürüttüğü çalışmadan sonuç aldı.

Video konferans uygulaması geliştirmek için Kovid-19'la etkin mücadele verilen dönemde çalışmalarına hız veren firma, yerli imkanlarla yazılımı tamamlanan uygulamaya "Ahtapot" adını verdi.