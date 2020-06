Yerli çözüm "Ahtapot" uzakları yakın edecek

Pandemi sürecindeki iletişim ihtiyacının çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Anadollu, iki ay denenen sürümü, iletişim ihtiyacına çözüm arayışının arttığı Kovid-19 kısıtlamaları döneminde kullanıma açtıklarını kaydetti.

Anadollu, "Yaklaşık bir aydır hizmet veren 'Ahtapot'un tam sürümünü, bütün farklı mecralardan kullanılabilir halde hizmete açmış bulunuyoruz. Yazılım, test aşamasından itibaren ilgi gördü. Daha hiçbir reklam ve tanıtım yapmadığımız halde şimdiden 30 bin kullanıcıya ulaştık." dedi.

Siber güvenliğin önemine değinen Anadollu, şöyle konuştu:

"Yüzde 100 milli ve yüzde 100 Türk sermayesi ile üretilmiş bir uygulamayı insanlarımıza sunuyoruz. Yabancı kaynaklı bu tür uygulamalarla aslında farkında olmadan bütün bilgilerimizi her türlü yurt dışı kaynakla paylaşıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken ülkemizde yapılan tüm görüşmelerin tamamıyla ülke içerisinde kalmasını ve güvenlik açığı oluşmamasını hedefledik. İnsanların kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesini istiyoruz. Ahtapot'a, benzer yabancı uygulamalarda merkez sunucusunda her zaman yapılan görüşmelerin bir örneği var. Her ne kadar uçtan uca şifreli olsa da merkez sunucusunu yöneten sistem, sakladığı kayıtları her zaman deşifre edip içini görüntüleyebilir. Ahtapot'ta da sunucularımız var. Ancak sunucularımız trafiği yönetmek için. İki kişi ya da cihaz birbirine ulaşmaya çalıştığında, sunucularımız bunları birbirleriyle buluşturuyor. Daha sonra sunucu devreden çıkıyor. Türk kanunlarına tabiyiz. Ülkemizin milli menfaatleri de bizim için en önde gelir."