Yerli ırk hayvancılığın gelişmesi için bilgilendirme

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, küçük baş hayvanlar için Soykütüğü Projesi ile anaç hayvanlara küpelerinin takılması, destekleme, teşviklerle ilgili bilgilendirme programı ile koç kontrolleri yapıldı.

Battalgazi İlçesi Karaköy Mahallesinde gerçekleşen programa, Tarım ve Orman il Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen, Battalgazi Tarım İlçe Müdürü Basri Hacıoğlu, Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, teknik personeller Battalgazi ilçesinin Karaköy ve yakın mahallelerdeki yetiştiriciler katıldı.

Programda konuşan Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, iklim şartlarına uyum gösteren hastalıklara karşı daha dayanıklı olan yerli hayvanların yaygınlaştırılması için çaba g3österdiklerini belirterek, “Bugün burada ilimizde Akkaraman ırkı koyunlarda yürütülen Soykütüğü projesi kapsamındaki daha önceden belirlenen anaç hayvanlara ilk küpeyi biz takarak başlatıyoruz” dedi.

Macit, yerli ırkların ıslahı adına yapılan bu ve benzer projelerin Türkiye genelinde daha da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyleyerek, birçok konuda destek sunduklarını vurguladı. Macit, “Yeter ki siz üretin bizler her anlamda yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın da konuşmasında, hayvanlarda yaptıkları soy kütüğü çalışmaları hakkında bilgi aktararak, “Bulunduğumuz yer şu an da Battalgazi Karaköy Mahallesi. Tabi ki burada bu programı yapmamızın sebebi 2017 yılından itibaren birliğimiz tarafından yetki belgesi alınarak ilimizde yürütülen Soykütüğü Projesi kapsamındaki çalışma yapmaktır. Daha önceden tespiti yapılan kontrolleri gerçekleştirilen anaç hayvanlara tespit küpelerinin takılması, bilgilendirme ve koç katımı kontrollerini yapmak, teşvik ve destekleri anlatmak için burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Akın sözlerine şöyle devam etti: “Faaliyete geçen bu proje ile birlikte amaç hem ülke genelinde hem de ilimizde ülkemiz iklim şartlarına uyum gösteren hastalıklara karşı daha dayanıklı olan yerli ırklarımızın sayı ve verim kalitelerini arttırmak, daha üstün özellikli nitelikli damızlık hayvanlar yetiştirmektir. Soy kütüğü ile ilgili müracaat etmek isteyenler her zaman müracaat edebilir. Tabi bu müracaatlar önümüzde ki yıllarda ilimize verilen hayvan sayılarının arttırılması ile İl ıslah kurulu tarafından değerlendirilerek şartları uyan ve yükümlülükleri yerine getirecek olan yetiştiricilerimiz faydalanabilir” şeklinde konuştu.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami Aygen de, hayvanları kayıt altına almanın öneminden söz edip, “Değerli üreticiler bu proje ile özellikle hayvanlarınızı kayıt altına alarak verim kalitesinin artışını bizzat takip edeceğiz. Daha kaliteli damızlıkları sürülerinizde tutarak sürü kalitenizi arttırmış olacaksınız. Bu anlamda mutlaka bir takım zorluklar yaşayacaksınız, ama gerek teknik personeller gerekse bizlere danışacaksınız. Bizler sizleri bilgilendireceğiz, sizlere destek olacağız” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Basri Hacıoğlu ise, “Ben buradan bu projenin yetiştiricilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizlerde proje kapsamında yaşayabilecekleri her türlü sorun ve sıkıntıları ile ilgili üreticilerimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

Programın sonunda ise üreticilere tulum, fosforlu yelek, şapka, dergi, broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.