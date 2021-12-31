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Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor

31.12.2021 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC İzmir'de uygulanıyor

İZMİR (AA) - Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, İzmir'deki 3 eğitim ve araştırma hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Randevularını aldıktan sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki aşı merkezlerine gelen vatandaşlar, TURKOVAC aşılarını yaptırıyor.

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, gazetecilere, hastanelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilk aşı uygulamasının 14 Ocak'ta başladığını söyledi.

Türkiye'nin aşısı TURKOVAC'ın bugünden itibaren hastanelerinde de uygulandığını belirten Gürbüz, "Vatandaşların TURKOVAC'a ilgisi oldukça fazla görülüyor. Halkımıza, aşılarını ve hatırlatma dozlarını olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuna Demirdal da TURKOVAC aşısının 18 yaş üstü kişilere kullanım onayının olduğunu hatırlattı.

Hiç aşı olmayan vatandaşların bir ay arayla birinci ve ikinci dozlarını TURKOVAC yaptırabileceğini anlatan Demirdal, "2 doz BioNTech ve Sinovac aşısı olan vatandaşlar 3. doz olarak TURKOVAC'ı tercih edebilir. 3. aşı olanlar ise e-Nabızdan uygun görülüyorsa yine yerli ve milli aşımızı olabilir. Halkımızın ilgilisi devam ediyor. Aşı ve kişisel önlemler bu hastalıktan vatandaşlarımızı koruyor." şeklinde konuştu.

TURKOVAC aşısı olan Mehmet Soybaş, 3. doz aşı için hastaneye geldiğini belirterek, "Aslında BioNTech aşısı olacaktım. Ama Türk aşısının çıktığını öğrenince iptal ettim. Türk aşısı olmak gurur verici bir şey." dedi.

Halil Çakır ise eşiyle sabah yerli aşı olmak için Ödemiş'ten geldiklerini anlatarak, "Daha önce 3 kere Sinovac olmuştum, 4. doz olarak ise TURKOVAC'ı tercih ettim. Kovid-19 salgınından korunmak için aşı olmak çok önemli, herkes aşılarını olmalı." şeklinde konuştu.

Abide Çakır ise TURKOVAC aşısı yaptırmak için uzun süredir beklediğini dile getirdi.

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