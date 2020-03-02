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Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanın plan değişikliği onaylandı

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 20:36 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili askeri alan olan söz konusu yerin plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmaları tamamlandı.

İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi bin 753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği ve plan notu ilavesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli ve milli elektrikli otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000'lik planları da oy birliğiyle meclisten geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın bütün ilçelere ciddi faydalar sağlayacağını belirtti.

Bursa'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretecek fabrika yapılacak olmasının yan sanayide de ciddi bir açılıma sebep olacağından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Mart 2018'de külliyede sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum."

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Fabrika plan değişikliği yerli otomobil

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