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Yerli otomobil Togg, Bolu'da vatandaşlara tanıtılıyor

11.05.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımına devam ediliyor.

Bolu Hükümet Meydanı'na getirilen otomobile yoğun ilgi gösteren kent sakinleri, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Erkan Kılıç, gazetecilere, seri üretimine başlanan Togg'un ekonomik anlamda ülkeye çok büyük katkı sunacağını belirtti.

İlerleyen süreçte yurt içinde ve dışında aracın satışlarının çok yüksek rakamlara ulaşacağına inandığını dile getiren Kılıç, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllarca başka ülkelerin ürettiği araçlara bindik. Binerken de diyorduk, biz niye bunu üretemiyoruz. Aslında insanımız, yetenekli kabiliyetli. Fırsat ve imkan verildiği zaman insanımızın neler yapabileceğini gördük." diye konuştu.

Kılıç, Türkiye'nin sadece Togg ile değil milli savunma sanayisinde geldiğin noktanın da bütün dünyanın dikkatini çektiğini vurgulayarak, gençlere değer vereceklerini ve önlerini açacaklarını kaydetti.

Milli duruşla, insana değer vererek çok daha ileriye gidileceğinden hiç şüphelerinin olmadığını anlatan Kılıç, "Bu yüzyıl gerçekten ülkemizin önünün açılacağından ve dünya sahnesine Osmanlı'da olduğu gibi çıkacağından şüphem yok. Biz bunları tarihte ülke ve millet olarak yaptık. Belki duraklama dönemi oldu ama inşallah yeni yüzyıla, 'Türkiye Yüzyılı' ile daha güçlü şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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