Yerli tohumluk patates kuraklığa rağmen verimiyle üreticisini sevindirdi

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sertifikalı tohumluk patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta, yerli çeşitlerde kuraklığa rağmen verim üreticiyi sevindiriyor.

Hasadın devam ettiği kentte, bu yıl 70 bin dekarı aşkın arazide ekimi yapılan yemeklik patateste yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor.

Sertifikalı tohumluk patateste de ilk sıralarda yer alan Sivas'ta 20 bin dekarda ekim yapılıyor.

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten firmalardan Doğa Tohumculuk, 6 bin dekarda yaptığı ekimde kuraklığa rağmen geçen yılki rekolteye ulaşmayı hedefliyor.

Firma; yüksek rakımı, iklim koşulları, topraklarında hastalık bulunmaması, su rezervinin yeterli olması gibi faktörler dolayısıyla Sivas'ta Doruk, Kutup, Zirve, Bahar, Kaya, Volkan İlkmor, Maden, Yaldız, Yankı, Yaprak, Yediveren, Ayaz, Kafkas, Altay, Aydos ve Petek adlı yerli patates tohumlarını ekiyor.

Doğa Tohumculuk Ar-Ge Merkezi Genel Müdürü Mete Kaan Bülbül, AA muhabirine, Sivas'ın tohumluk patates üretimi açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Sivas'ta geçen yıl olduğu gibi bu sene de yaklaşık 6 bin dekarda sertifikalı yerli tohumluk patates üretimi yaptıklarını belirten Bülbül, Türkiye ve dünya genelinde çiftçilerin kuraklıktan etkilendiğine dikkati çekti.

Bülbül, sulu tarım yapan üreticilerin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Kuraklık Türkiye genelinde büyük bir sorun oluşturdu ama biz üretimle alakalı önlemlerimizi aldık ve çok büyük bir verim kaybı yaşamadık." dedi.

- 18 bin ton tohumluk patates rekoltesi bekleniyor

Kuraklığa rağmen geçen sene olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 18 bin ton yerli tohumluk patates rekoltesi beklediklerini aktaran Bülbül, "Sivas'ın 1200 rakımın üzerinde olması, topraklarının daha verimli olması, iklim yapısına göre hava koşullarının çok sıcak olmaması tohumluk patates için Sivas'ı ideal bir bölge konumuna getiriyor. Bu açıdan önemli bir il. Tohumluk patates genel olarak Konya, Niğde, Sivas ve Kayseri'de üretilmekte." diye konuştu.

Tohumluk patateslerin daha sonra Nevşehir'de yer altı depolarında saklandığını belirten Bülbül, sonrasında ise çiftçilere ve üreticilere dağıtıldığını kaydetti.

- "Kuraklıktan kaynaklı verim kayıplarını çok fazla yaşamadık"

Bülbül, 20 yıl önce tohumluk patates için ıslah çalışmalarına başladıklarını ve çeşitler geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu çeşitler, Türkiye'nin en yüksek verimine sahip, en kalitelisi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin kendi geliştirdiği, kendi imkanlarıyla yaptığı çeşitler. Dolayısıyla Türkiye koşullarına büyük anlamda adapte olmuş ve Türkiye'nin en yüksek verimli çeşitleri bunlar. Sivas'taki üretimimizin yüzde 80'ini yerli çeşitlerle yapıyoruz, bundan dolayı da kuraklıktan kaynaklı verim kayıplarını çok fazla yaşamadık. Önümüzdeki yıllarda yerli çeşitlerin tohumluk üretimini artırıp, piyasaya sürüp çiftçilerle buluşturacağız. Sivas tohumluk üretimi açısından önemli bir lokasyon. Bu lokasyonun uzun yıllar korunması ve kaybedilmemesi gerekiyor."

