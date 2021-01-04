Patates üretimiyle Türkiye’de ilk sırada yer alan Niğde’de, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yapılan ıslah çalışmaları kapsamında yerli ve milli 10 renkte cipslik patates üretildi.

Bakanlığın destekleriyle yapılan ıslah çalışmaları neticesinde gerek yemeklik gerek sanayilik gerekse de hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşitlerini geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Pırlak, bunların yanında renkli patates çeşitlerinin de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DEN TALEP VAR

Renkli patatesleri diğer patateslerden ayıran en önemli özelliğinin her birinin cipslik kalitede olması ve parmak patatese de uygunluğu oluğunu vurgulayan Pırlak, “Öte yandan enstitü olarak geliştirdiğimiz renkli patates çeşitlerimiz antioksidan olarak oldukça yüksek. Şu an itibariyle geliştirdiğimiz çeşitlere özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nden talepler var. Kırmızı kabuklu içerisi sarı renkli olan veya dış kabuğu mor et rengi mor, dış kabuğu mor et rengi parçalı mor, dış kabuğu kırmızı et rengi kırmızı gibi renkli patates çeşitlerimiz mevcut. Şu an itibariyle bunların adaptasyon denemelerini gerçekleştirdikten sonra talepler doğrultusunda önümüzdeki sene içerisinde bu çeşitlerimizi tescile sunarak ülke tarımına kazandıracağız. Renkli patates çeşitlerimiz üzerinde hali hazırda ıslah çalışmalarımız devam ediyor ve bu renkli çeşitlerimizi artıracağız" dedi.