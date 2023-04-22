YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

22.04.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopter olan GÖKBEY’i uçurdu

TUSAŞ’ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.

“EN ZORLU İKLİM VE COĞRAFYALARDA DAHİ GÖREVİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE İCRA EDEBİLECEK”

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY Helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında Milli TS1400 Turboşaft Motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandıBayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandı
Bayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandıBayramda Tokat’a gelen 4 kişilik aile trafik kazasında yaralandı
İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri’ne uçtu, arama çalışmaları sürüyorİçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri’ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:55
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Emel eczanesi
Etimesgut
Kiliç eczanesi
Sincan
Topçu eczanesi
Etimesgut
Çagla eczanesi
Cankaya
Hayat eczanesi
Haymana
Poyraz eczanesi
Cubuk
Nur eczanesi
Camlidere
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.