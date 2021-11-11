Yerli yazarların oyunları Ankara'da buluşacak

Devlet Tiyatrolarınca (DT) düzenlenen "Ankara Buluşmaları" kapsamında, yerli yazarların oyunları başkentli sanatseverler için perde açacak.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DT'nin Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 oyun, 15-21 Kasım'da Ankara seyircisiyle buluşacak.

Geçtiğimiz tiyatro sezonlarında "Shakespeare Oyunları", "Çehov Oyunları", "Tek Kişilik Oyunlar" ve "Kadın Yazarlar Haftası" gibi etkinlikler düzenleyen Devlet Tiyatroları, yeni sezonda ise "Yerli Yazarlar Haftası"yla Ankara'daki sekizinci buluşmasını gerçekleştirecek.

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Konya, İzmir, Sivas ve Bursa Devlet Tiyatroları'nın eserlerinin sahneleneceği "Ankara Buluşmaları"nda, yer yazarların eserlerinden 48 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.

Sergilenecek eserler arasında, yazarlar İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Ömer F. Oyal'ın "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi", Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna", Dinçer Sümer'in "Eski Fotoğraflar", Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu", Tuncer Cücenoğlu'nun "Ziyaretçi"si yer alıyor.

- "Türk tiyatrosu ancak kendi yazarlarıyla gelişebilir, büyüyebilir"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Ankara Buluşması'na ilişkin açıklamasında, Türk tiyatrosunun gelişimi için yerli eser üretiminin artmasının yanı sıra oyunların nitelikli olmasının önemine dikkati çekti.

Kurt, Devlet Tiyatroları sahnelerinde, 2014-2015 sezonundan itibaren ilk defa oyunu oynanmış yerli yazarlara, sahnelenmiş ilk özgün eserleri için ödeme yapıldığını da hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tiyatrosu ancak kendi yazarlarıyla gelişebilir, büyüyebilir. Bu yüzden bizler de yerli yazarları çok önemsiyoruz. Dünyayla yarışabilmek için kendi yazarlarımızın eserlerini, sanatçılarımızı, rejisörleri ön plana çıkartmamız lazım. Yurt dışına turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız."

Devlet Tiyatroları'nın repertuvarında yerli oyun yazarlarına yüzde 70 oranında yer verdiklerini de ifade eden Kurt, Türk tiyatrosunun ve edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Orhan Asena adına her yıl Diyarbakır'da "Yerli Oyunlar Festivali" düzenlediklerini belirtti.

Geçmiş dönemlerde üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümleriyle iş birliği yaptıklarını da anlatan Genel Müdür Mustafa Kurt, "Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı bölümünde okuyan öğrencilerin yazdığı eserlerden bazıları şu an repertuvarımızda ve sahnelerimizde oynuyor. Bu bizim ve Türk tiyatrosu açısından çok önemli bir gelişme." dedi.

Yerli Yazarlar Haftası programıyla ilgili detaylı bilgiye, www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

