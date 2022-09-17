YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yerli yazılımlı ZİHA uygun fiyat ve yedek parça avantajı sağlıyor

Yerli yazılımlı ZİHA uygun fiyat ve yedek parça avantajı sağlıyor

17.09.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ZİHA geliştiren firmanın ortağı Harun Varol: - "Muadillerine nazaran daha uygun fiyatlı, bakımı daha kolay, daha az arıza yapan ürünler bunlar. Aşama aşama parçaları da yerlileştirmekteyiz"

VEYSEL ALTUN - Yerli yazılımla geliştirilen zirai hava araçları (ZİHA), üreticilere hem uygun fiyat hem de yedek parça temininde kolaylık sağlıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda sergilenen ZİHA'lar, çiftçilerin zamandan ve maliyetten kar etmesini sağlıyor.

Son dönemde arazilerde özellikle ilaçlama amacıyla kullanılan ZİHA'lar, traktörlerin ilaçlamak için girmekte zorlandığı arazilerde de kullanılıyor.

Yerli yazılımla ZİHA geliştiren firmanın ortağı Harun Varol, AA muhabirine, üniversite öğreniminin ardından çiftçiye zirai tarım makineleri imal etmek için firma kurduklarını söyledi.

Üreticiye daha uygun maliyetli, daha erişilebilir, yedek parça sorunu yaşamayan, bakımı kolay ürünler temin etmek istediklerini belirten Varol, ürünlerde yerlileşme açısından her geçen gün ilerlediklerini dile getirdi.

Dronlarında kullandıkları yazılımları kendilerinin geliştirdiklerini vurgulayan Varol, "Muadillerine nazaran daha uygun fiyatlı, bakımı daha kolay, daha az arıza yapan ürünler bunlar. Aşama aşama parçaları da yerlileştirmekteyiz. Bağlantı elemanlarından pervanelere, motorlarda batarya sistemine kadar yerlileştirmeye devam ediyoruz." dedi.

Varol, 10, 16 ve 30 litre kapasiteli ZİHA'ları bulunduğuna işaret ederek, 16 litrelik modellerinin tek batarya ile 16 dekar alanı rahatlıkla ilaçlayabildiğinin altını çizdi.

Pil teknolojisi ve engebeli arazilerde de kullanılabilecek dronlar üzerine çalışmaları olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Karadeniz Bölgesi gibi arazilerde rahatlıkla çalışabilecek özel yapılmış dronlar üzerine çalışıyoruz. Bunu da yaklaşık bir sene içinde kullanılabilir hale getireceğiz. Halihazırda üretilen zirai dronlar, daha çok geniş ve düz arazilerde kullanılmaya uygun. Örneğin çay ve fındık bahçelerinde çalışmaya müsait değil. Fuarda aldığımız geri dönüşler, 'Fındık tarlasında çalışabilir mi, çay tarlasında çalışabilir mi?' gibi sorular. Amacımız daha üstün radar ve sonar teknolojisi kullanarak engebeli arazilerde dronun stabil şekilde ilaçlama yapmasını sağlayabilmek."

Varol, dronu satın alan çiftçilere uçuş eğitimi de verdiklerini anlatarak, "Dronu alan müşterilerimize gerek teorik, gerek pratik pilotaj eğitimi veriyoruz. Dronları aktif şekilde kullanmak için İHA-2 sınıfı ehliyet almaları gerekiyor çiftçilerimizin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldüSamsun'da otomobilin çarptığı anne ile oğlu öldü
Üsküdar'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildiÜsküdar'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi
Batman'da cumhuriyet savcısı intihar ettiBatman'da cumhuriyet savcısı intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Samsun tüyap

Samsun Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:10
Öğle
12:34
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cumartesi

Dilek Eczanesi
Ilkadim
Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Canik
Meltem Eczanesi
Atakum
Bartu Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.