Yerli zirai dron katıldığı ilk fuarda yurt dışından talep gördü

Türkiye'nin sektöründe en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı, kapılarını 19. kez İzmir'de açtı.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili son gelişmelerin, teknolojilerin görücüye çıktığı fuar, yerli ürünlerin hem Türk hem de yabancı ziyaretçilere tanıtımını sağlıyor.

Konya'da kurulu tesisinde yerli imkanlarla zirai amaçlı iki farklı insansız hava aracı geliştiren firma da fuarda, yeni modellerini ilk kez tanıttı.

İlaçlama ve yük taşıma amaçlı modeller, yabancı ziyaretçilerden ilgi görürken fuarın ilk gününden sipariş aldı.

-"İthal üründen daha hesaplı"

Şirketin Genel Müdürü Gürhan Ünses, AA muhabirine, dronların tarımsal faaliyetlerde kullanımının yaygınlaştığını, kendilerinin de yaklaşık 4 yıldır bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İthal edilen dronlara alternatif olarak yerli imkanlarla üretim yaptıklarını belirten Ünses, zirai dron kullanımının son yıllarda yaygınlaşan kullanımının gelecekte katlanarak artmasını beklediklerini dile getirdi.

Ünses, uluslararası fuara iki farklı modelle katıldıklarını kaydederek, "Bunlardan biri, sulama boruları, balyalar ya da ağır çuvalların yağış ya da çamur nedeniyle tarlaya girilemediği zamanlarda taşıması için ürettiğimiz kargo taşımacılık dronu. Diğeri de zirai ilaçlama dronu. Çok kısa sürede, arazide başarılı bir şekilde ilaçlama yapmaları, traktörün çiğnemesinden kaynaklı ekin kaybına neden olmaması, çok daha düşük oranda suyla çok kısa sürede ilaçlama yapmaları mümkün." dedi.

Ünses ilaçlama dronunun 40 litre bitki besleme ürünü alabildiğini, bunu 40 dönümlük alana 10 dakika içinde püskürtebildiğini ifade ederek, özellikle ilaçlamanın zor yapılabildiği meyve bahçelerinde başarılı olduğunu belirtti.

Yerli dronların ithal ürüne göre yüzde 30 hesaplı olduğunu aktaran Ünses, "Bunun haricinde sivil havacılık kısmında uçuş izinlerinde, tamamen Türkiye'de üretilmiş dronların lisanslandırılmaları, üzerindeki bulunan plakaların daha kolay şekilde alınabilmesi, eğitimlerin daha kolay olması çiftçimizin yerli üretim ürününe ulaşmasını kolaylaştırmakta." dedi.

Ünses, kargo dronların 60-70 kilogramlık ağırlıkları taşıyabildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yerli üretimi çiftçilerimizin desteklediğini bu büyük fuarda gördük. Çok güzel bir ilgi var. İnsansız hava aracı üretim merkezimiz Konya'da. Fabrikada yılda 1200 insansız hava aracı üretebiliyoruz. Bu ürünleri dış pazara ihraç etme imkanımız da var. Bu fuar bizim için yabancı yatırımcılarla, müşterilerle irtibat kurma imkanı da sağladı. Azerbaycan, Moğolistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve İran'dan müşteriler ürünlerimizi ithal etmek istiyorlar. Moğolistan'dan 10 tane sipariş aldık."

