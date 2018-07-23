Yerry Mina, Everton'la anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mina, Kolombiya ile Dünya Kupası'nda 3 gol atıp dikkatleri üzerine çekmişti. Barcelona ile sadece 6 resmi maça çıkan Mina'nın Everton ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

23 yaşındaki stoper için Everton'dan 17 milyon Euro teklif alan Barcelona'nın teklifi kabul ettiği öğrenildi. As takımda oynayan Pique ve Umtiti'nin yanı sıra Thomas Vermaelen ve Sevilla'dan yeni transfer Clement Lenglet'in de kadroda olması nedeniyle Katalan kulübünün satışa onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)

