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Yerry Mina, Everton'la anlaştı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.07.2018 19:05 | Son Güncelleme

Palmeiras'tan Barcelona'ya 12 milyon Euro'ya transfer olan Yerry Mina, 17 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer oluyor.

Yerry Mina, Everton'la anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mina, Kolombiya ile Dünya Kupası'nda 3 gol atıp dikkatleri üzerine çekmişti. Barcelona ile sadece 6 resmi maça çıkan Mina'nın Everton ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

23 yaşındaki stoper için Everton'dan 17 milyon Euro teklif alan Barcelona'nın teklifi kabul ettiği öğrenildi. As takımda oynayan Pique ve Umtiti'nin yanı sıra Thomas Vermaelen ve Sevilla'dan yeni transfer Clement Lenglet'in de kadroda olması nedeniyle Katalan kulübünün satışa onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Yerry Mina everton

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yo fener le anlaştı aslında bilerek açıklamıyolar:)))
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