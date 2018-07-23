Yerry Mina, Everton'la anlaştı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Mina, Kolombiya ile Dünya Kupası'nda 3 gol atıp dikkatleri üzerine çekmişti. Barcelona ile sadece 6 resmi maça çıkan Mina'nın Everton ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
23 yaşındaki stoper için Everton'dan 17 milyon Euro teklif alan Barcelona'nın teklifi kabul ettiği öğrenildi. As takımda oynayan Pique ve Umtiti'nin yanı sıra Thomas Vermaelen ve Sevilla'dan yeni transfer Clement Lenglet'in de kadroda olması nedeniyle Katalan kulübünün satışa onay verdiği öğrenildi. (Fanatik)
Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor
Sevinçten kabusa!
Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı
En seksi transfer!
Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!
İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı
Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum