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Yerry Mina'ya bahis reklamı cezası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

İngiltere Futbol Federasyonu, ülkesi Kolombiya'da bir bahis firmasının reklamlarında oynayan Yerry Mina'ya 10 bin sterlin para ve uyarı cezası verdi.

Yerry Mina'ya bahis reklamı cezası

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Everton oyuncusu Yerry Mina'ya FA'nın bahis kurallarını çiğnediği gerekçesiyle, 10 bin sterlin para cezası ve geleceği hakkında uyarı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde bir bahis şirketinin reklamında oynayan Mina'ya, reklamın sadece İspanyolca yayınlanması, uyarı gelir gelmez yayından kaldırılması, Mina'nın reklamdan herhangi bir şahsi kazancının olmaması ve oyuncunun hatasını hemen kabul edip özür dilemesi sebebiyle en hafif cezanın verildiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 yaşındaki oyunucunun reklam gelirlerini ülkesinde yardım yapan Yerry Mina Vakfı'na bağışladığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Yerry Mina everton İngiltere Futbol Federasyonu

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