Yeryüzü Doktorları psikososyal destekle de sağlığa katkı sağlıyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Yeryüzü Doktorları Derneği, çeşitli ülkelerde yaralı ve hastaların yardımına koşarken, afetlerden, savaşlardan ve terör saldırılarından etkilenenlere de psikososyal destek veriyor.

Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Yunus Emre Yapıcı, AA muhabirine, yurt içi ve dışında sağlık hizmeti götürmek için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Dernek olarak bugüne kadar çok sayıda kişiye terapi hizmeti verdiklerini anlatan Yapıcı, "Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 2011'den bu yana toplam 61 bin 325 kişiye ulaştık. Kilis Toplum Merkezi olarak ise bugüne kadar 2 bin kişiye ulaşılıp, bu danışanlarla toplamda 7 bin 866 aktivite yapıldı." dedi.

Suriye krizi başladığı günden bu yana bölgeye sağlık hizmetleri götürdüklerini belirten Yapıcı, uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürüttüklerini ifade etti.

Yapıcı, düzensiz göçmenler için de psikososyal destek projeleri hazırladıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Krizin etkisinin Türkiye sınırına yansımasıyla Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa gibi illerde çeşitli projeler yapmaya başladık. Bu kapsamda Suriye krizinin etkisini hisseden mültecilere psikososyal destek projeleri gerçekleştirdik. Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyon Birimi'yle kurulan bu projemizde Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile partnerlik yürütüyoruz."