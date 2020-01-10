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  4. Yeşil çayın faydaları: Yeşil çay ömrü uzatıyor mu?

Yeşil çayın faydaları: Yeşil çay ömrü uzatıyor mu?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bilim insanları, haftada en az üç defa yeşil çay tüketmenin kalp damar rahatsızlığına bağlı ölüm riskini azalttığını ve ömrü uzattığını ortaya kondu. Yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalar, insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Yeşil çayın faydaları nelerdir, yeşil çay nasıl demlenir? İşte bilimsel araştırmanın sonuçları.

Yeşil çayın faydaları: Yeşil çay ömrü uzatıyor mu?

CNN'de yer alan habere göre, Çin Tıp Bilimleri Akademisi Pekin Birliği Tıp Koleji'nin Ulusal Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi'nden araştırmacılar, geçmişte kalp krizi, felç veya kanser gibi hastalıklar geçirmeyen 100 bin 902 Çinli'yi, haftada üç kez veya daha fazla yeşil çay içen 'sürekli içiciler' ile hiç çay içmeyen veya daha az çay tüketenler olmak üzere iki gruba ayırdı.

Yedi yılın ardından yapılan analizlerde bilim insanları, düzenli çay içenlerde kalp hastalığı ve felç geçirme riskinin yüzde 20, bu iki hastalığa bağlı ölümlerin de yüzde 22 düştüğünü tespit etti. Araştırma, 50 yaşında düzenli çay içen bir kişinin, düzenli çay içmeyenlere göre 1,26 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmacı Dr. Dongfeng Gu, yaptığı yazılı açıklamada, "Alışılmış çay tüketiminin koruyucu etkilerinin erkekler için daha belirgin, kadınlar için ise daha az olduğunu gördük" değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun sebebinin araştırmaya katılan erkeklerin kadınların iki buçuk katı kadar çay tüketmesi olabileceğini belirten Dongfeng, "Çalışmadaki erkeklerin yüzde 48'i, kadınların ise yüzde 20'si düzenli çay içiyordu" ifadelerini kullandı.

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Dongfeng, yeşil çayda özellikle flavonoid kaynağının zengin olduğunu ve bu biyoaktif bileşiklerin kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyuculuk sağladığını vurguladı. Çay içme alışkanlıklarının bölgeden bölgeye değiştiğini anımsatan Dongfeng, bulguların siyah çayın daha popüler olduğu Batılı ülkeler için geçerli olmayabileceğini aktardı.

Dongfeng, araştırmada, çay tüketen kişilerin çoğunluğunun yeşil çayı tercih ettiği bilgisini paylaşarak, çalışmaya katılan düzenli içicilerin sadece yüzde 8'inin siyah çay içtiğini kaydetti.

YEŞİL ÇAY ZAYIFLATIR MI?

"Yeşil çay zayıflatır mı?" sorusunu birçok kişi sorguluyor. Genelde kilo verme amaçlı tüketilen yeşil çayın kalori oranı oldukça düşüktür. Yeşil çay, güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücutta biriken yağların yakımını hızlandırır. Antioksidan olmasının yanı sıra tok tutucu etkisi de bulunur. Sağlıklı beslenmenin yanına bir de yeşil çay tüketimini eklerseniz yağ yakımı kaçınılmaz olacaktır.

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Malzemeler:
Bir yemek kaşığı yeşil çay
2 su bardağı içme suyu
Bir adet çubuk tarçın
1/4 adet limon
Bir tatlı kaşığı bal

Yapılışı:
2 bardak suyu kaynatın.
Su kaynadıktan sonra ocaktan alın.
İçine yeşil çayı, limonu ve çubuk tarçını ekleyerek 10 dakika demlenmeye bırakın.
10 dakika sonra balı ekleyerek servis yapabilirsiniz.

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