“Yeşil ile bütünleşen İlkadım” hedefi doğrultusunda İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş öncülüğünde çalışmalarını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşillendirme çalışmalarına mevsim şartlarına uygun şekilde devam ettiriyor. Parklarda çim biçme çalışmalarıyla birlikte tüm mahallelerde sürgün ot alma işlemleri ve refüjlerde budama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

“YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Kentteki yeşil alan çalışmalarına öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, “Yeşille bütünleşen bir İlkadım oluşturmayı hedefliyoruz. İlçeye daha modern bir görünüm kazandırmak için ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisindeler. Yapılan çalışmalarla uzamış ve kurumuş otlar temizliğinin yanı sıra mevsimlik çiçek dikimi ve çocuk parklarımızın revizyon bakımları göz ardı edilmiyor. Yeşil bir İlkadım için mevsimlik bitkilerin yeşillenmesi ve yeşil kalması için sürekli bir çalışma içerisinde olan ekiplerimizi gayretlerinden dolayı kutluyorum” dedi.

