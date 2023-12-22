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Yeşil sahada kavga: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

22.12.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasındaki maçta öğrenciler tekmeli sopalı kavga etti.

Yeşil sahada kavga: Öğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdi

2 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerden biri "Kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Nevşehir’de okullar arasında düzenlenen futbol turnuvasında Avanos Anadolu Lisesi ile Altınyıldız Koleji Nevşehir Gençlik Spor 3 nolu çim sahada karşılaştı. Altınyıldız Koleji’nin 2-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında kavga çıktı. Teknik direktörlerin de karıştığı kavgada, öğrenciler tekme ve sopalarla birbirine girdi. Statta bulunan polislerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, 2 öğrenci yaralandı. Kafasına aldığı darbeyle yaralanan öğrenci, "kanımız aktı ağabey" diyerek tepki gösterdi.

Kavgaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola gitti.

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