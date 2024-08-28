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  4. Yeşil sahalardan kahreden haber! Maç sırasında bir anda yere yığılmıştı... Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber!

Yeşil sahalardan kahreden haber! Maç sırasında bir anda yere yığılmıştı... Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.08.2024 11:05
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Brezilya ekiplerinden Nacional, Sao Paulo ile oynanan Copa Libertadores maçında bilincini kayberek bir anda yere yığılan 27 yaşındaki Juan Izquierdo'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Yeşil sahalardan kahreden haber! Maç sırasında bir anda yere yığılmıştı... Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber!

Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi. Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

'KURTARILAMADI'

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Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncudan acı haber geldi. Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

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Nacional kulübü yaptığı açıklamada vefat haberini duyururken, ''Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.'' ifadelerini kullandı.

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