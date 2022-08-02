Yeşilay'dan ebeveynlere tatil için aktivite önerileri

İSTANBUL (AA) - Bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, yaz tatilinin yarısını geride bıraktığımız bu günlerde çocukların ve gençlerin ekran kullanımıyla ilgili ebeveynleri uyararak, kontrollü teknoloji kullanımı konusunda önerilerde bulundu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 82,7'ye yükselirken, bu çocukların yüzde 90,1'inin hemen her gün internet kullandığı belirtildi.

Açıklamada, alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılıklarının yanı sıra teknoloji bağımlılığı alanında da çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yeşilay'ın, genç yaşların teknoloji bağımlılığı konusunda riskli grup olduğu vurgulanarak, ebeveynlere tavsiyelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, çocukların tatil sırasında zaman yönetimi ve ekran karşısında geçirdiği süre konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirterek, çocukların ekran karşısında verimli vakit geçirmeleri için yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak ebeveynlere; çocuklarına boş zamanlarının önemini anlatmalarını, onların kendilerini geliştirmeleri için farklı aktiviteler yapmalarına öncülük etmelerini öneriyoruz. Çocukların arkadaşlarıyla sosyalleşmesi de yeni eğitim dönemine iyi bir psikoloji ile başlamaları için çok faydalı oluyor."

Açıklamada, ebeveynlere tatillerde kontrollü teknoloji kullanımı sağlayan öneriler, şöyle sıralandı:

- Çocuklarınıza, ilgilerini çekebilecek, faydalı aktiviteler belirleyerek bir etkinlik planı yapabilirsiniz.

- Etkinlik listesini oluştururken çocuğunuzun isteklerini de göz önünde bulundurmak motivasyonu artıracaktır. Yapabileceklerinizi küçük kağıtlara yazıp bir kutuya veya kavanoza koyup içlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Sessiz sinema, sandalye kapmaca, kutu oyunu oynama, ailece kendi gazetenizi çıkarma veya haber bülteninizi sunma, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, sırayla ekleme yaparak bir hikaye oluşturma gibi aktiviteler bunlardan birkaçı olabilir.

- Açık havada zaman geçirmek ve çeşitli spor faaliyetlerinin, çocuğunuzun beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratacağını unutmamalısınız.

- Çocuklar can sıkıntısı veya olumsuz duygular hissettiklerinde teknolojik cihazlara yönelmek isteyebilirler. Onlarla sohbet etmek, çeşitli işlerde ufak da olsa sorumluluk vererek desteklerini istemek dikkatlerini daha olumlu yönlere çevirmeye yardımcı olacaktır.

- Bilgisayarda geçirilen süre, boş zamanlar, etkinlikler, ev içi sorumluluklar ve yemek saatlerinin yer aldığı günlük/haftalık tablolar oluşturarak, zamanı nasıl kullanacağınızı kontrol edebilirsiniz.

- İnternet yeni bilgiler öğrenmek için harika seçenekler sunar; dans etmekten dil öğrenmeye, kodlamadan resim çizmeye, animasyon videolar üretmekten beste yapmaya pek çok beceri kazanabilir, öğrendiklerinizi birbirinizle paylaşabilir, belki ailece bir proje üretebilirsiniz.

- İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşarak, interneti nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturabilirsiniz. İnternette ona rahatsızlık veren bir içerikle karşılaştığında size danışabileceğini ve yanında olacağınızı belirtebilirsiniz.

- Çocuğunuzla tanımadığı kişilerle paylaşmaması gereken bilgilerin neler olduğu hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin; doğum tarihini, ev adresini ya da hangi okulda okuduğunu sizin tanıdığınız yakın arkadaşları ya da akrabalarınızın dışında kimsenin bilmesine gerek olmadığını anlatabilirsiniz.

- İnternette karşısına çıkan her bilginin doğru olmayabileceğini çocuğunuza anlatabilir; bu sayede doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun için doğru bilgilerin yer aldığı videoları birlikte izleyebilir, doğru kanallardan örnekler verebilirsiniz.

- Çocuğunuz teknolojik aletlerle zaman geçirirken birden kapatmak veya elinden almak çocuğun öfkelenmesine ve devam etmek için daha fazla ısrar etmesine neden olabilir. Bunun yerine çocuğa oyunu bırakması için kısa ve belli bir süre tanıyabilirsiniz. Örneğin anlaştığınız süre üzerinden "10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı" gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz.

- Dijital iyilik halini yükseltmek için çocuğunuzla birlikte teknolojiden uzak zaman aralıkları belirleyebilirsiniz. Süresine birlikte karar vereceğiniz bu zaman dilimlerinde telefonunuzu veya bildirimlerinizi kapatabilir, teknolojiden uzaklaşabilirsiniz.

