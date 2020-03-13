Yeşilboğaz: "En kronik toplumsal sorun, çocuk istismarıdır"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çocuk istismarının, dünyada en kronik toplumsal sorun olduğunu savunarak, "Her çocuk istismar riski altında. Cinsel istismar örtbas edilmemeli” dedi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile UCİM İl Sorumlusu Nejla Cengiz, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’ı ziyaret etti. Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, yönetim kurulu üyesi Bilgehan Yaşa ve Mahçe İnanoğlu Deprem’in de bulunduğu ziyarette, Mersin’de çocuk istismarını önlemek amacıyla yapılacak olan ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

"Somut adımlar atılmalı"

Cinsel istismarın önüne geçilebilmek için somut adımların atılması gerektiğini belirten Yeşilboğaz, “Her çocuk istismar riski altında. Toplumun, güvenli gelecek için bizlerden beklentisi var. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezimiz okullarda öğrencilere yönelik etkin bir şekilde eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Dünyada en kronik toplumsal sorun çocuk istismarıdır. Hukuk ve eğitim alanlarında ilgili kurumlar işbirliği içerisinde çalışıp somut adımlar atarsa, devlet çocuk istismarını önleyici politikalar uygularsa, çocuk istismarının önüne geçilebilir. Cinsel istismar örtbas edilmemeli. Çocuk istismarı ile etkin mücadele gerçekleştiren UCİM ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin çocuk istismarına karşı mücadelede önemli bir yeri olduğunu belirterek, ortak çalışmadan Mersin’de olumlu sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını söyledi.



