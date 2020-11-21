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Yeşilboğaz: "Hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı"

MERSİN HABERLERİ  | 21.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Samsun’un Havza ilçesinde bir köpeğin ön iki bacağının kesilmiş halde bulunmasını yaptığı yazılı açıklama ile kınayarak, “Acının dili hayvanda ve insanda aynıdır.

Yeşilboğaz: "Hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Samsun’un Havza ilçesinde bir köpeğin ön iki bacağının kesilmiş halde bulunmasını yaptığı yazılı açıklama ile kınayarak, “Acının dili hayvanda ve insanda aynıdır. Hayvana şiddet suç kapsamına alınmalıdır” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşilboğaz, "Samsun’un Havza ilçesinde bir vatandaşın düzenli olarak beslediği Pamuk isimli köpeğin ön iki ayağı kimliği belirsiz kişilerce balta ya da bıçakla kesilmiş olup, ‘insan en vahşi canlıdır’ sözünün doğruluğu bir kez daha acı bir örnekle gösterilmiştir. İnsanın hayvana vahşetini kınıyorum. Son yıllarda hayvanlara yapılan şiddet, toplumsal şiddetle birlikte artış göstermektedir. Bunun sebepleri ise ülkemizde hayvan haklarını koruyacak yeterli ve etkili bir mevzuatın bulunmaması, ayrıca hayvan haklarına dair sosyal bilincin çok zayıf olmasıdır. Ülkemizdeki hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu, hayvanları koruma konusunda oldukça yetersiz. Hayvanlara karşı yapılan şiddet maalesef cezasız bırakılmaktadır. Hayvanların da canlı olduğu ve tıpkı insanlar gibi haklara sahip olduğu hatırlanarak, hayvana şiddet suç kapsamına alınmalıdır. Toplum vicdanı ve hayvan hakları görmezden gelinmemelidir. Acının dili hayvanda ve insanda aynıdır. Bu vahşeti işleyenin bir an önce yakalanıp hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

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