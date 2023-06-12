Yeşilçam'ın efsanesi Keloğlan'ı tanımak imkansız! Rüştü Asyalı'nın son hali ağızları açık bıraktı

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Keloğlan'ın yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali ortaya çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Rüştü Asyalı'nın değişimini görenler çok şaşırdı.

1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta sanatçı Rüştü Asyalı doğallığı ve sempatik tavırları ile kendisine hayran bıraktı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Rüştü Asyalı'nın son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Birçok tiyatro oyununda rol alan Rüştü Asyalı tiyatronun yanı sıra ses sanatçılığı da yaptı.

Oyunculuğu bırakan ve bir iletişim akademisinde dersler veren Rüştü Asyalı, ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Rüştü Asyalı 1947 yılında Ankara ilçesinde doğdu. Aslen Elazığlı olan sanatçı, lise okurken tiyatroya başladı. Ankara Halkevi'nde tiyatro kursları aldı. Rüştü Asyalı, Ankara Devlet Konservatuarı'nda tiyatro bölümünü okudu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, Ankara Radyosu Çocuk Saati'nde Keloğlan oyunlarını canlandırdı. Rüştü Asyalı şimdilerde 76 yaşındadır.

Rüştü Asyalı; Keloğlan Aramızda, Keloğlan, Keloğlan Can Kız, Sefer Seferde, Keloğlan İş Başında, Yaman Delikanlı, Ben Garip Keloğlanım, İki Öküz, Ben Bir İnsan, Havada Bulut, Kod Adı ve Kod Adı Kaos yapımlarında rol aldı.



