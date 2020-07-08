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Yeşildirek kentsel dönüşüm projesinin birinci etap ihale süreci başlatıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.07.2020 12:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile Şanlıurfa’nın yıllardır beklediği Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etap yıkım çalışmalarının ardından projelendirme çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 294 konut ve 26 işyerinin yapım çalışmaları için ihale süreci başlatıldı.
Şanlıurfa’nın gelişimini ve dönüşümünü gerçekleştirmek için büyük bir çalışma içerisine giren Büyükşehir Belediyesi, 270 bin metrekarelik alandan oluşan Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. etap çalışmaları kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi tarafından çözülerek tahliye edilen 40 bin metrekarelik Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının yıkım işlemleri gerçekleşmişti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri ile projelendirme çalışmaları tamamlanarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliği ile 40 bin metrekarelik alanda 294 konut ve 26 işyerinin yapılması için ihale süreci başlatıldı.
Modern bir yapıda başlatılacak olan 1. etap çalışmalarında yeşil alanlar, konut ve ticaret alanları, cami, okul, semt evi, sosyal kültürel alanlar ile halka açık yaşam alanları planlanmıştır.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşümü için Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile görüşmeler sağlayarak Şanlıurfa’ya Bilim Merkezi, Yeşildirek Kentsel Dönüşümü ve Şanlıurfa Kültür Merkezi projelerini kazandırdı.
Şanlıurfa’nın gelişimi ve dönüşümü için Ankara’da temaslarda bulunarak ortak akıl ile hareket eden Başkan Beyazgül’e ziyaretlerinde, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Milletvekilleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli eşlik etti.

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Merkez
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
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