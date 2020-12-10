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Yeşilhisar’da Okullar Sağlık Yönünden Tam Not Aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.12.2020 11:21 | Son Güncelleme

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede daha önce gerekli kriterleri karşılayan 3 yıllık yenileme süresini dolduran Yeşilhisar Anadolu Lisesi ve Pansiyonu “Beyaz Bayrak ve Sertifika”sını almaya hak kazandı.“Beyaz Bayrak ve Sertifikasını" almaya hak kazanan Yeşilhisar Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun belgesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Doğruay’a takdim edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, "Okulumuzu Beyaz Bayrak sertifikasını yenilemesi nedeniyle tebrik ediyorum" diyerek Yeşilhisar ilçesinde bulunan tüm okulların beyaz bayrak sertifikasına sahip olmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Yeşilhisar’da Okullar Sağlık Yönünden Tam Not Aldı

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede daha önce gerekli kriterleri karşılayan 3 yıllık yenileme süresini dolduran Yeşilhisar Anadolu Lisesi ve Pansiyonu “Beyaz Bayrak ve Sertifika”sını almaya hak kazandı.
“Beyaz Bayrak ve Sertifikasını" almaya hak kazanan Yeşilhisar Anadolu Lisesi ve Pansiyonunun belgesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ tarafından Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Doğruay’a takdim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, "Okulumuzu Beyaz Bayrak sertifikasını yenilemesi nedeniyle tebrik ediyorum" diyerek Yeşilhisar ilçesinde bulunan tüm okulların beyaz bayrak sertifikasına sahip olmasından dolayı memnun olduğunu ifade etti. Bozdağ, "Bu süreçte takip, denetim ve gerekli desteği sağlayan İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Süleyman Göç, Şube Müdürleri Ali Sungur ve İbrahim Sarıtaş’a teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımızın hijyen, temizlik ve okul sağlığı konusunda göstermiş olduğu gayret ve başarıların devamını bekliyorum” dedi.

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