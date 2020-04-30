Yeşillikleri böyle yıkamazsanız bakteri ve virüslerden arınmıyor...

Yeşillikler ve yeşil salata sebzeleri özellikle pek çok vitamin bakımından zengin ve lif deposu besinlerdir. Yeşillikleri çiğ veya salatalara katarak, bazen de pişirerek sofranıza katabilirsiniz ama tabağınıza koymadan önce iyice yıkadığınızdan emin olun. İyice temizlerseniz yapraklar arasında üreyebilecek mikropları da engellemiş olursunuz. Yeşillikleriniz organik olsa bile, dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yeşillikler ve sebze-meyveler mutfağınıza gelmeden önce yüzlerce elden geçiyor olabilir. Yıkamanın ötesinde onları taze kalabilecekleri şekilde saklamak da önemli. Bunun için 5 pratik yol öneriyoruz.
Tüm yapraklı yeşil sebzeleri öncelikle soğuk akan musluk suyunda yıkayın. Yıkamadan önce lahana ve marul gibi yapraklı sebzelerin en dışındaki yaprakları atın. İlk yıkamayı akan suyun altında yapmak üzerindeki toprak ve kirden arındırmanızı sağlayacak. Ardından sirke ya da karbonat ile yıkama aşamasına geçebilirsiniz. Unutmayın, yıkamaya başlamadan ellerinizi yıkamanız önemli.
Mucizevi karbonat yeşilliklerin temizlenmesinde de karşımıza çıkıyor. Karbonat, pestisit kalıntılarının sebze ve meyvelerden etkili bir şekilde çıkarılmasına yardımcı oluyor. Büyük bir kaseye 5 bardak içilebilir soğuk su koyun, içine 4 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Önceden ilk yıkamasını yaptığınız yeşilliklerinizi bu karışıma batırın ve 15 dakika sonra çıkarın, süzün ve kurutucudan geçirin ya da kağıt havlu ile kurulayın.
Büyükçe bir yıkama kabına 4 ölçü suya 1 ölçü sirke doldurun, sonra bir çorba kaşığı da tuz ekleyin. Yeşilliklerinizi bu suya ıslatın. 5 dakika kadar beklettikten sonra çıkarın, bir süzgeçten geçirin ve durulayın. Ardından suyunu salması için salata kurutucu da kullanabilirsiniz.
Yeşilliklerinizi yıkadıktan sonra temiz kağıt havlu ile ya da temiz mutfak havlusu ile iyice kurulayın çünkü nem onların daha çabuk solmasına sebep olur. Ardından ağzı kapalı ve sağlık için zararlı olmayan plastik torbada buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Bu şekilde sakladığınız yeşillikleri bir hafta içinde tüketmeniz tavsiye edilir. Nispeten sert yeşillikleri bir bardak suya bir buket gibi koyarak uzun süre taze tutabilirsiniz.
Yeşillikler doğru bir şekilde saklandığında çok hızlı bir şekilde solması ve çürümesi engellenebilir. BPA içermeyen plastik bir saklama kabını ya da cam kabı kağıt havlu ile kaplayın, yıkadığınız yeşilliği kabın içine sıkışmayacak bir şekilde koyun ve kapağı kapatmadan tekrar bir kağıt havlu ile kapatın.
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