Yeşillikleri böyle yıkamazsanız bakteri ve virüslerden arınmıyor...

Yeşillikler ve yeşil salata sebzeleri özellikle pek çok vitamin bakımından zengin ve lif deposu besinlerdir. Yeşillikleri çiğ veya salatalara katarak, bazen de pişirerek sofranıza katabilirsiniz ama tabağınıza koymadan önce iyice yıkadığınızdan emin olun. İyice temizlerseniz yapraklar arasında üreyebilecek mikropları da engellemiş olursunuz. Yeşillikleriniz organik olsa bile, dikkatli olmakta fayda var. Çünkü yeşillikler ve sebze-meyveler mutfağınıza gelmeden önce yüzlerce elden geçiyor olabilir. Yıkamanın ötesinde onları taze kalabilecekleri şekilde saklamak da önemli. Bunun için 5 pratik yol öneriyoruz.

1. İLK YIKAMAYI MUSLUK SUYU ALTINDA YAPIN

Tüm yapraklı yeşil sebzeleri öncelikle soğuk akan musluk suyunda yıkayın. Yıkamadan önce lahana ve marul gibi yapraklı sebzelerin en dışındaki yaprakları atın. İlk yıkamayı akan suyun altında yapmak üzerindeki toprak ve kirden arındırmanızı sağlayacak. Ardından sirke ya da karbonat ile yıkama aşamasına geçebilirsiniz. Unutmayın, yıkamaya başlamadan ellerinizi yıkamanız önemli.

2. PESTİSİT KALINTILARINI KARBONAT İLE ÇIKARIN

Mucizevi karbonat yeşilliklerin temizlenmesinde de karşımıza çıkıyor. Karbonat, pestisit kalıntılarının sebze ve meyvelerden etkili bir şekilde çıkarılmasına yardımcı oluyor. Büyük bir kaseye 5 bardak içilebilir soğuk su koyun, içine 4 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Önceden ilk yıkamasını yaptığınız yeşilliklerinizi bu karışıma batırın ve 15 dakika sonra çıkarın, süzün ve kurutucudan geçirin ya da kağıt havlu ile kurulayın.