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Yeşillikleri bozulmadan uzun süre taze saklamanın yolları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmek için mutfağımızda bulundurmamız gereken besinlerden biri de taze yeşillikler. Ancak taze yeşillikler kısa sürede bozularak yenmez hale gelir. Peki yeşilliklerin buzdolabında birkaç hafta boyunca taze kalması için ne yapmak gerekiyor? İşte yeşillikleri tazecik saklamanın püf noktaları.

Yeşillikleri bozulmadan uzun süre taze saklamanın yolları

Sağlıklı yaşamak, vücüdun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral desteğini almak ve sorunsuz bir sindirim sistemine sahip olmak için bol miktarda taze yeşillik tüketmemiz uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Fakat nane, marul, dereotu gibi taze yeşillikler çok çabuk çürüyerek besin değerlerini kaybederler. İşte bunun önüne geçmek için yapmanız gereken birkaç basit ama etkili püf noktaları var.

TAZE YEŞİLLİKLER UZUN SÜRE BOZULMADAN NASIL SAKLANIR?
Yeşilliklerin özelliklerini yitirmemeleri için birden farklı yöntem deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak yeşilliklerin sap kısımlarını bir miktar kesin ve bağını çözün. Yeşillikleri kağıt havlunun üzerine serpiştirin ve yaklaşık 2 saat kadar kendi sularını salmasını bekleyin. Ardından taze yeşillikleri demet haline getirin ve cam kavanoza yerleştirip kapağını kapatın. Buzdolabında bu şekilde muhafaza edebilirsiniz.

İkinci bir yöntem ise eğer evinizde var ise sebze kurutucu ile yeşillikleri kurutun. Ardından kuruttuğunuz yeşillikleri kağıt havluya sarın ve buzdolabı poşetine yerleştirin. Poşeti kapatmadan önce uç kısmına bir ve pipet ile poşetin havasını vakumlayın. Sebze kurutucunuz yok ise yeşillikleri kağıt havlu ile de kurulayabilirsiniz.

Üçüncü yöntem ise taze yeşillikleri yıkayıp tamamen kuruttuktan sonra gazete kağıdına sarıp saklamak. Bu 3 yöntem sayesinde yeşillikleriniz tazeliğini uzun süre korumaya devam edecek.


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