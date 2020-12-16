YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yeşilpınar Bölge Parkı’nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı

Yeşilpınar Bölge Parkı’nda, koşu ve yürüyüş parkuru hizmete açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken yönetiminde 18 ayda 17 parkı hizmete açarken var olan parklarda ise yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için çalışmalarına devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken yönetiminde 18 ayda 17 parkı hizmete açarken var olan parklarda ise yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yeşilpınar Bölge Parkı’nın zemin kaplamalarını, spor ve oyun gruplarını yenileyip, oturma gruplarının ise tamirat, onarım, boyama gibi işlemlerini yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak parkın koşu ve yürüyüş parkurunu da tamamlayarak halkın hizmetine açtı.
Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, 513 metre uzunluğundaki tartan zemin kaplama koşu ve yürüyüş parkurunu kısa sürede tamamladı. Yeşilpınar Bölge Parkı’nda vatandaşlar, açık havada yürüyüş ve spor yapmanın keyfini doyasıya yaşayabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:43
Sabah
08:16
Öğle
13:05
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.