Yeşiltepe sosyal tesisleri ve halı saha mahalleye değer katacak

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı devam eden Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Sahanın modern ve kaliteli hizmet alanlarıyla Yeşiltepe’ye olan ilgiyi artıracak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade ederken, Adliye Binası ve yeni yatırımlarla Yeşiltepe’nin daha fazla tercih edileceğini söyledi.

Yeşilkaynak ile Merkez Fatih Mahallelerinin birleşme noktasındaki 12 bin 626 metrekare alanda inşaatı devam eden ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projesi hakkında bilgi aktaran Başkan Çınar, Yeşiltepe’nin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 120 metrekaresi sosyal tesis, 720 metrekaresi kapalı halı saha, 6 bin 250 metrekaresi yeşil alan olan projenin sosyal donatılar, oturma grupları ve çevre düzenlemesiyle bölgeye farklı bir değer katacağını bildirdi.

“Yeşiltepe’nin değişimine ışık tutacak kıymetli bir yatırımı hizmete sunacağız”

Yeşiltepe’nin çehresini değiştirecek dev yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşiltepe’mizin gerek alt ve üst yapı yatırımlarıyla gerekse de sosyal, kültürel, sportif ve kültürel mekânlarıyla daha fazla tercih edilmesi adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun her mahallesi, her caddesi ve her sokağı bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Geniş bir alana yayılan Yeşiltepe’mizin her noktasının daha fazla kalkınması ve tercih edilmesinin yanı sıra hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, huzurlu vakit geçirebileceği çok kıymetli bir yatırımı bölgemize kazandıracağız. Yeşilkaynak ile Merkez Fatih mahallelerimizin birleşme noktasında ki 12 bin 626 metrekare alanda inşaatı devam eden ‘Yeşiltepe Sosyal Tesisleri ve Halı Saha’ projemiz, sosyal donatıları, yeşil alanları, aydınlatmaları ve oyun parkıyla bölgemizin gelişimine büyük katkılar sunacaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projemiz tamamlanıp hizmete girdiği zaman Yeşiltepe’ye olan ilgiyi artıracaktır. Burası hem konutların hem de sanayi sitelerin olduğu, araç ve yaya trafiğinin çok yoğun ilerlediği bir durumda olduğu için şehrimizin dört bir tarafından gelenler, esnaflar ve vatandaşlarımızın sosyal tesislerimize büyük rağbet göstereceklerine eminim. Bizim gözbebeğimiz olan, değişimine çok büyük önem verdiğimiz Yeşiltepe, değerli ve özel yatırımlarımızla daha fazla tercih edilecektir” dedi.