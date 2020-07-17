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Yeşilylurt Melikgazi Belediye başkanı Melikgazi’de

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Kardeş Belediye olan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Yeşilylurt Melikgazi Belediye başkanı Melikgazi’de

Kardeş Belediye olan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundular.
Melikgazi Belediyesi olarak ortak değerleri paylaşan kültürel ve tarihsel beraberliği olan Yeşilyurt Belediyesi’ni ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Malatya’nın yeri bizde farklı. Anadolu’daki Malatya, Maraş, Çorum, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Tokat ve Yozgat gibi iller Anadolu illeri. Birbirimize çok benziyoruz. Buraların halkı kaynaşmış durumda. Malatya Anadolu’da en önemli şehirlerden bir tanesi. Bu kapsamda kardeş belediyemizle tecrübe paylaşımı ve proje konusunda istişarelerimiz oldu. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız olacak. Rabbim birliğimizi bozmasın. Başkanımıza ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Melikgazi Belediyemizle geçmişte tecrübelerinden oldukça istifade etmiştik. Tecrübe paylaşımı hem de yeni bilgilerin karşılıklı tazelenmesi için görüştük. Melikgazi Belediyesi’nin çalışmalarını yerinde görme imkânımız olacak. Kayseri gibi bizlerde inşallah yakın zamanda gelişiriz. Mustafa Başkanıma ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeşilylurt Melikgazi Belediye başkanı Melikgazi’de

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